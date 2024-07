Das Wort Polizei ist im Rahmen eines Fototermins auf der Karosserie eines Polizeifahrzeugs zu sehen (gestellte Szene, Wischeffekt durch Langzeitbelichtung). Die Polizei sucht die unbekannten Täter, die in Haltern am See in drei Kirchen Opferstöcke aufgebrochen und Geld gestohlen haben. (zu dpa: «Einbruch in Wormser Verwaltungsgebäude - Stoff freigesetzt») Foto: Marijan Murat/DPA