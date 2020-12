Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 18:20 Uhr

Einbrecherbande im Saarland festgenommen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Drei Männer, die zahlreiche Diebstähle an der Grenze zu Frankreich begangenen haben sollen, sind von der Polizei nahe Gisingen (Landkreis Saarlouis) beim Auskundschaften einer Wohngegend festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden den Männer im Alter von 19, 41 und 52 Jahren insgesamt 14 Einbrüche entlang der französischen Grenze des Saarlandes zur Last gelegt. Am Vortag sollen sie in ein Haus in der Eifel eingebrochen sein.