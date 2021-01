Wittlich

Einbrecher stehlen 750-Kilo-Tresor aus Bäckerei

Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Wittlich-Wengenrohr haben Unbekannte einen 750 Kilogramm schweren Tresor mit Bargeld gestohlen. Sie transportierten den Tresor mit einem weißen Kastenwagen, den sie der Bäckerei bei ihrem Einbruch am Sonntagabend ebenfalls entwendeten, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.