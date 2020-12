Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 16:30 Uhr

Trier

Einbrecher sollen während Beerdigungen zugeschlagen haben

Während der Beerdigungen sollen zwei Männer in Rheinland-Pfalz und im Saarland dutzende Male in Häuser und Wohnungen von Angehörigen eingebrochen sein. Die Staatsanwaltschaft Trier hat nach Angaben von Donnerstag Anklage vor dem Landgericht erhoben. Die Männer im Alter von 23 und 27 Jahren sollen Informationen aus veröffentlichten Todesanzeigen genutzt haben, um während der Beerdigungen in die Wohnungen von Verwandten einzusteigen. Auch Häuser kürzlich Gestorbener sollen den Angaben zufolge dabei gewesen sein.