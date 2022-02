Einbrecher sägen in verlassenem Hotel Gasleitung an

Linz am Rhein (dpa/lrs) – Einbrecher haben in einem leerstehenden ehemaligen Hotel in Linz am Rhein (Kreis Neuwied) eine Gasleitung angesägt und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Der Polizei sei am Donnerstag Gasgeruch gemeldet worden, teilte sie am Freitag mit. Die Feuerwehr und Mitarbeiter des Versorgers hätten das Gas abgeschaltet und das Gebäude daraufhin gesichert.