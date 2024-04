Einbrecher machen in Freizeitpark Beute

Täter brechen in einen Freizeitpark ein. Sie erbeuten Gegenstände aus Kassen und Automaten.

Haßloch (dpa/lrs) – Einbrecher sind in einen Freizeitpark in Haßloch (Landkreises Bad Dürkheim) eingestiegen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag brachen sie dort in der Nacht zum Dienstag Rollgatter, Verkaufsräume, Kassen und diverse Automaten für Getränke und Geschicklichkeitsspiele auf. Sie erbeuteten dabei Guthabenkarten eines Onlinehändlers und Controller für eine Spielkonsole. Die Gesamtschadenshöhe belaufe sich auf etwa 100.000 Euro.

