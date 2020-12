Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 12:30 Uhr

Offenbach

Ein wenig Sonne zum Wochenstart: Dann wieder grau und nass

In Rheinland-Pfalz können sich die Menschen zum Wochenstart auf ein paar Sonnenstunden freuen. Der Montag beginne heiter bis wolkig, am Nachmittag setze sich dann die Sonne durch und es bleibe trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Temperaturen steigen bis auf 15 Grad, im höheren Bergland bis auf 11.