Rheinlkand-Pfalz

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Rheinland-Pfalz ist um ein Opfer auf 236 gestiegen. Bestätigte Infektionen wurden im Land insgesamt 7100 gezählt und damit neun mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert sind 196 Menschen, das sind vier Personen mehr als am Dienstag. Die Zahl der Genesenen kletterte um vier Fälle auf 6668.