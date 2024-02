Ein verletzter Randalierer bei Schlägerei von Karnevalisten

ARCHIV – Eine Hand greift in einer Gaststätte nach einem gefüllten Schnapsglas. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Bad Hönningen (dpa/lrs) – Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Rande einer Karnevalsveranstaltung ist im Kreis Neuwied ein 38-jähriger Randalierer am Kopf verletzt worden. Als alarmierte Polizisten am frühen Sonntagmorgen vor Ort in Bad Hönningen eintrafen, war die Situation nach Angaben der Polizei unübersichtlich. Die Beamten stießen auf rund 60 teils stark alkoholisierte und auch aggressive Karnevalisten vor einer Halle. Der Verletzte randalierte noch im Krankenhaus in Linz. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.