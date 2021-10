Saarbrücken

Ein Verletzter nach Verpuffung und Brand im Erdgeschoß

Nach einer Verpuffung ist in einer Erdgeschoßwohnung in Saarbrücken ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner wurde wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Sein Hund sei von den Einsatzkräften im Treppenhauses gerettet und zu Nachbarn gebracht worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Warum es am Samstagmorgen zu dem Unglück kam, war laut Feuerwehr zunächst unklar. Von der Wucht der Verpuffung sei die Wohnungseingangstür in das Treppenhaus gedrückt worden.