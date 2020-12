Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 14:20 Uhr

Obererbach

Ein Verletzter bei Wohnhausbrand im Westerwald

Bei einem Wohnhausbrand in Obererbach (Westerwald) ist ein Mann leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Altenkirchen am Sonntag mit. Den Ermittlungen zufolge war das Feuer am frühen Morgen ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden, wie es hieß. Bei dem Verletzten handele es sich um einen Bewohner des Hauses. Zur Schadenshöhe und zur Ursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.