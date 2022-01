Esch

Ein Verletzter bei Wohnhausbrand: Brandursache noch unklar

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Esch ist die Brandursache noch unklar. Das Feuer sei erst am frühen Montagmorgen gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ermittler sollten den Einsatzort noch am Montag besichtigen.