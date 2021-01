Saarbrücken

Ein Verletzter bei Brand in Saarbrücken

Bei einem Brand in einer Wohnung in Saarbrücken ist eine Person verletzt worden. Der Bewohner habe sich zum Zeitpunkt des Feuers alleine in der Wohnung aufgehalten und sei mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.