Archivierter Artikel vom 10.10.2020, 09:00 Uhr

Wiltingen

Ein verletzter Autofahrer nach Wildunfall

Bei einem Wildunfall ist ein 27-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann wich am Freitagabend mit seinem Wagen einem Wildschwein aus, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich in einer Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.