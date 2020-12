Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 07:00 Uhr

Fließem

Ein Ufo in der Eifel: Unter dem Dach wird geprüft

Ein Ufo, in dem Fahrzeuge ein- und ausfahren? Ja, gibt es – im Eifelort Fließem: Unter der schrägen Ufo-Konstruktion auf sechs Füßen mit zwölf Rädern befindet sich die Kfz-Prüfstelle von Wolfgang Daldrop. „Ich habe das damals gebaut, damit man hier besser wahrgenommen wird“, sagt der Techniker. Und in der Tat: Als das Ufo mit seinen 26 Metern Durchmesser 1997 stand, war es kilometerweit zu sehen – und zog Touristen und Schaulustige aus ganz Deutschland und dem Ausland an, wie der 66-Jährige erzählt.