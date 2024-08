Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. (zu dpa: «Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Autounfall»)

Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. (zu dpa: «Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Autounfall») Foto: Marcus Brandt/DPA

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Ludwigshafen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 36-Jährige war demnach aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto an der Einmündung einer Straße mit einem Wagen zusammengestoßen, der nach links abbiegen wollte. In dem Fahrzeug saßen ein 21-Jähriger und seine 20-jährige Beifahrerin.

Durch den Zusammenstoß am Samstagabend wurden beide Autos über die Straße geschleudert, eines davon kam auf den Straßenbahnschienen zum Stehen. Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Untersuchung des Unfalls.