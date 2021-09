Hersdorf

Ein Toter und sechs Schwerverletzte bei Unfall im Eifelkreis

Bei einem Verkehrsunfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist der Polizei zufolge ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs weitere wurden schwer verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion in Prüm am Sonntag mit. Demnach kam ein mit sieben Menschen besetztes Fahrzeug am Morgen auf der Landesstraße 16 zwischen Schönecken und Hersdorf aus zunächst ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum.