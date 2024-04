Bad Neuenahr-Ahrweiler

Brände

Ein Toter nach Wohnhausbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Von dpa/lrs

i ILLUSTRATION - Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Marijan Murat/dpa

Nach einem Wohnhausbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittwoch ist ein älterer Mann verstorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach in den Morgenstunden aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer in dem Wohnhaus aus. Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen können, dennoch sei der Mann dem Feuer zum Opfer gefallen, erklärte die Polizei. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden. Brand- und Todesursache sind nun Teil kriminalpolizeilicher Ermittlungen.