Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 11:40 Uhr

Ein Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus identifiziert

Malbergweich (dpa/lrs) – Nach einem Feuer mit zwei Toten in einem Wohnhaus in der Eifel ist nun die Identität einer Leiche geklärt. Es handele sich um einen 52-Jährigen, der in dem Mehrfamilienhaus in Malbergweich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zur Miete gewohnt hatte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Identität der zweiten Leiche sei allerdings noch ungeklärt. Auch andere Fragen sind noch offen: Dem Sprecher zufolge ist die Brandursache ebenso unklar wie die Todesursache.