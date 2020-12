Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 03:00 Uhr

Ein Stahlkoloss fällt: Neunkircher Gasometer gesprengt

Neunkirchen (dpa/lrs) – Am Ende ging alles ganz schnell: Der stählerne Gasometer in Neunkirchen ist am Freitag nach seiner Sprengung innerhalb von gut zehn Sekunden zu Boden gestürzt. Zuvor hatte der Sprengmeister rund fünf Kilo Sprengstoff auf mehr als 100 Ladungen an dem 75 Meter hohen Scheibengasbehälter verteilt – und dann elektrisch gezündet. „Es ist alles planmäßig verlaufen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens Saarstahl. Der 1000 Tonnen schwere Behälter war parallel zur Straße in sich zusammengesackt.