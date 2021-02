Saarbrücken

Ein Semester länger Bafög für Studenten wegen Corona

Die Studenten an den saarländischen Hochschulen können wegen der Corona-Pandemie ein Semester länger als eigentlich geplant Geld nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) bekommen. Die Höchstdauer der Förderung, die auf die allgemeine Regelstudienzeit begrenzt ist, wird für alle im Wintersemester 2020/2021 immatrikulierten Studenten um ein Semester verlängert. Dies sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Montag in erster Lesung im Landtag des Saarlandes beschlossen wurde.