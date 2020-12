Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 13:30 Uhr

Bad Ems

Ein Professor betreut im Schnitt 59 Studenten

In Rheinland-Pfalz hat sich an den Hochschulen und Universitäten Ende 2019 ein Professor im Schnitt um 59 Studenten gekümmert. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Landesamt mit Sitz in Bad Ems am Montag veröffentlichte. Das beste Betreuungsverhältnis gibt es demnach an eher kleinen Einrichtungen.