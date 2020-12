Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 18:40 Uhr

Ein neuer Corona-Fall im Saarland gemeldet

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Saarland um einen auf 2783 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag (Stand 18.00 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 174. Von den Fällen seit dem ersten Auftreten des Virus im Land gelten 2590 Menschen als geheilt. Von den an dem Virus Erkrankten werden aktuell sechs stationär behandelt, drei von ihnen intensivmedizinisch.