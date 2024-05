Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß

Der Polizei zufolge will sich ein Lkw-Fahrer von einem Grundstück in den Verkehr einfädeln. Das klappt demnach aber nicht unfallfrei.

Speyer (dpa/lrs). Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist ein 20-jähriger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Lkw-Fahrer das andere Fahrzeug übersehen haben – der 23-Jährige wollte demnach aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr fahren und stieß bei dem Unfall am Freitag auf der Straße mit dem dort fahrenden Auto zusammen. Der Fahrer des Pkw wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Man gehe derzeit davon aus, dass der Schaden bei etwa 4000 Euro liegt.

