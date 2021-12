Kaiserslautern

Ein Jahr nach Fund von Frauenleiche: Spur führt ins Ausland

Ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in Kaiserslautern führen die Spuren des Falls ins Ausland. „Die Ermittlungen hierzu sind umfangreich und dauern an“, teilte die Polizei am Montag mit. Nach der Veröffentlichung eines Videos im vergangenen Sommer seien entsprechende Hinweise eingegangen. Die Ermittler gehen von einer Tötung der aus Ungarn stammenden Frau aus. Sie war im Dezember 2020 in Deutschland eingereist, um als Pflegekraft zu arbeiten. Sie sollte eine Stelle in Trier antreten. Am 14. Dezember wurde ihre verpackte Leiche gefunden. Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, werden den Angaben zufolge mit bis zu 10.000 Euro belohnt.