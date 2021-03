Mainz/Saarbrücken

Ein Jahr Corona-Krise: 697 Millionen Euro Kurzarbeitergeld

Nach rund einem Jahr Corona-Krise zieht die Bundesagentur für Arbeit ein gemischtes Fazit für den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Arbeitslosen sei gestiegen, die Kurzarbeit habe aber viele Arbeitsplätze sichern können, teilte die Regionaldirektion in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Jahr 2020 gingen demnach in Rheinland-Pfalz 50 100 Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit ein. Die Anzeigen betrafen 556 700 Beschäftigte. „Dies ist ein Vielfaches mehr als im Jahr 2019. In diesem Jahr gingen lediglich 400 Anzeigen für 9600 Beschäftigte ein“, teilte die Agentur weiter mit.