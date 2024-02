Plus Rheinland-Pfalz „Ein echter Typ mit Ecken und Kanten“: Trauer um rheinland-pfälzischen SPD-Politiker Gerd Danco Die rheinland-pfälzische SPD und die ganze kommunale Familie im Bundesland trauern um einen ihrer profiliertesten Politiker: Gerd Danco, früherer Landrat des Rhein-Lahn-Kreises und Regierungspräsident in Koblenz, starb im Alter von 85 Jahren. Von Tim Kosmetschke

Er prägte Rheinland-Pfalz auf vielfältige Weise mit, insbesondere auf kommunaler Ebene - wirkte aber weit darüber hinaus: Gerd Danco (SPD) war Vollblutpolitiker, Jurist, 19 Jahre lang Vorsitzender des Hunsrückvereins. Wie jetzt bekannt wurde, starb Danco am vergangenen Dienstag - kurz vor seinem 86. Geburtstag. Geboren am 22. Februar 1938 in Simmern ...