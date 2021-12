Plus Rheinland-Pfalz

Weihnachtsmärkte, Schulen und Kontaktbeschränkungen: Das sind die Corona-Regeln ab Samstag

Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts treffen. Und auch andere Corona-Regeln werden verschärft: Am heutigen Donnerstag soll die neue Corona-Verordnung des Landes verabschiedet werden und am Samstag in Kraft treten. Doch was gilt dann in Rheinland-Pfalz? Und wo gibt es noch Unklarheiten? Ein Überblick.