Hahn

Eigentümer pleite: Landtag befasst sich mit Flughafen Hahn

Nach der angemeldeten Insolvenz des chinesischen Flughafen-Hahn-Haupteigentümers befassen sich am heutigen Montag zwei Ausschüsse des rheinland-pfälzischen Landtags mit dem Hunsrück-Airport. Auf Antrag der CDU-Opposition geht es in der gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und des Verkehrsausschusses um die „Auswirkungen auf die Wirtschaftsregion Hunsrück und den Betrieb des Flughafens Frankfurt-Hahn“. Wegen der Corona-Pandemie debattieren die Parlamentarier in einer Videokonferenz.