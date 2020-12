Eigenanteile für Heimpflege im Saarland über Bundesschnitt

Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 07:30 Uhr

Im Vergleich der Bundesländer am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit nun durchschnittlich 2405 Euro. Das Saarland folgt auf Platz drei. Dagegen ist die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1436 Euro am niedrigsten.

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt – anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen daneben aber noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen dazu.