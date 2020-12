Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 11:50 Uhr

Eifler Verein darf keine Spenden mehr sammeln

Lasel/Trier (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Verein Sternchenkinder e.V. darf keine Spenden mehr annehmen. Der Organisation mit Sitz in Lasel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sei es ab sofort untersagt, unter anderem für Spenden an Infoständen zu werben oder Geldspenden in Rheinland-Pfalz abzubuchen, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Montag in Trier mit.