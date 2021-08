Prüm

Eifel-Literatur-Festival startet Ticketverkauf für Herbst

Das Eifel-Literatur-Festival hat am Samstag mit erhöhtem Ticketkontingent den Vorverkauf für sein Herbstprogramm neu gestartet. Acht Lesungen unter anderen mit den Bestsellerautoren Daniel Kehlmann, Anselm Grün und Sebastian Fitzek stehen auf dem Programm, wie Festivalleiter Josef Zierden in Prüm mitteilte. Zudem sei ein Abend mit Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk geplant. Die Lesungen sollen vom 19. September bis 26. November in Bitburg, Gerolstein, Prüm und Wittlich stattfinden.