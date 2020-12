Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 14:10 Uhr

Prüm

Eifel-Literatur-Festival 2021 bereits ausverkauft

Wenige Tage nach dem Start des Vorverkaufs für das Eifel-Literatur-Festival 2021 gibt es keine Tickets mehr. „Die Nachfrage war so gewaltig, dass bereits alle Veranstaltungen ausverkauft sind“, sagte Festivalchef Josef Zierden am Dienstag in Prüm. Für ihn zeige das: „Es gibt Hunger auf Kultur. Es gibt Lust auf Literatur.“ Für die zehn Lesungen vom 2. März bis zum 25. Juni, die wegen Corona unter verschärften Hygienebedingungen stattfinden, hätten sich zudem bereits 1500 Menschen auf Wartelisten vorgemerkt. Der Vorverkauf war vergangenen Freitag gestartet.