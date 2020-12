Eifelkreis Bitburg-Prüm stellt sich auf Einschränkungen ein

Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 11:10 Uhr

Wegen deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen ergreift der Eifelkreis Bitburg-Prüm weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung. Sie sollten nach einer Krisensitzung mit dem Land am Montagnachmittag bekanntgegeben werden, sagte der erste Beigeordnete des Eifelkreises, Michael Billen (CDU). Nach Angaben der Kreisverwaltung wurde der kritische Wert von 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche am Samstag und am Sonntag überschritten.

Die Rechtsverordnung für den Landkreis werde voraussichtlich den Empfehlungen folgen, die bereits am Wochenende ausgesprochen worden waren. Demnach werde für private Anlässe empfohlen, dass maximal zehn Menschen aus bis zu zwei Haushalten zusammenkommen. Im öffentlichen Raum solle eine Maske getragen werden, wenn der notwendige Abstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden könne. Zudem sollten Ordnungskräfte die gültigen Corona-Regeln verstärkt überprüfen.

„Wir werden offiziell rotes Gebiet“, sagte Billen – und meinte damit, dass der 50er-Grenzwert demnächst an mehr als fünf Tagen in Folge überschritten wird. „Wir werden aber nicht lange rot blieben.“ Denn die gestiegene Zahl an Neuinfektionen gehe auf zwei private Geburtstagsfeiern am Wochenende davor zurück. Es seien überwiegend junge Leute gewesen, mindestens eine Person sei infiziert gewesen. Der Kontaktnachverfolgung sei zum Großteil abgeschlossen.

Eifelkreis Bitburg-Prüm zur Coronalage