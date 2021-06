Neunkirchen

Eichenprozessionsspinner: Rastplätze stark betroffen

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) im Saarland hat vor Eichenprozessionsspinnern gewarnt. Besonders an Parkplätzen und Rastanlagen seien die Tiere aktuell zu finden, teilte der LfS am Montag in Neunkirchen mit. Befallene Bereiche, die in die Zuständigkeit des LfS fallen, würden entsprechend beschildert und mit Warnbändern gesperrt. Der LfS ruft dazu auf, sich von bereits abgesperrten Bereichen fernzuhalten und nicht mit den Raupen sowie Nestern in Kontakt zu kommen.