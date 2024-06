Ehrlicher Finder bringt 2000 Euro zurück

Anzeige

Landau (dpa/lrs). Ein 26-jähriger Mann hat in einem Geldautomaten in der Landauer Innenstadt 2000 Euro gefunden und das Geld zur Polizei gebracht. Eine 33-jährige Frau hatte am Montag versucht, die Summe abzuheben, ließ das Geld aber in dem Glauben zurück, der Abhebevorgang hätte nicht funktioniert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dank des ehrlichen Finders und den Ermittlungen der Polizei habe die rechtmäßige Eigentümerin ihr Geld zurückerhalten.

Pressemeldung