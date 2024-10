Landau

Ehrliche junge Finder geben Geldbeutel bei der Polizei ab

Von dpa/lrs

i ILLUSTRATION - Geldscheine im Wert von fünf, zehn, zwanzig, fünfzig und hundert Euro stecken in einem Geldbeutel. (zu dpa: «Ehrliche junge Finder geben Geldbeutel bei der Polizei ab») Foto: picture alliance/DPA

So jung, so verantwortungsbewusst: Vier Kinder in Landau behalten gefundenes Geld nicht für sich – und werden mit einer kleinen Tour der Polizei belohnt.