Mainz

Ehrenpräsident Strutz kritisiert Mainz-Führung

Ehrenpräsident Harald Strutz hat vor der Aufsichtsratswahl beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am 9. Februar heftige Kritik an der Wahlkommission und der Vereinsführung geübt. „Ich habe den Eindruck, dass der Verein zum Intriganten-Stadl verkommt“, sagte der 70-jährige frühere Clubchef der „Bild“-Zeitung (Montag). „So darf es nicht weitergehen – sonst fährt man Mainz 05 an die Wand!“ Strutz war von 1988 bis 2017 Präsident des rheinhessischen Clubs und nach Kritik an Aufwandsentschädigungen, die er vom Club erhalten haben soll, zurückgetreten.