Ludwigshafen

Ehemann verprügelt mehrfach seine Frau – Festnahme

Eine 37 Jahre alte Frau ist in Ludwigshafen in ihrer Wohnung von ihrem Ehemann mehrfach verprügelt und verletzt worden. Der 49-Jährige gelangte in der Nacht zu Dienstag mehrere Male in die Wohnung der Frau und schlug ihr unter anderem mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und auf den Hinterkopf, wie die Polizei mitteilte. Sie sei leicht verletzt worden.