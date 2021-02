Neustadt/Weinstraße

Ehemann soll Frau in Neustadt getötet haben

Ein Mann soll in Neustadt an der Weinstraße seine 72 Jahre alte Frau getötet haben. Der 81 Jahre alte Ehemann stehe unter Tatverdacht und sei festgenommen, sagte ein Sprecher Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen am Mittwochabend die Beamten alarmiert, weil sich in der Wohnung des Ehepaars ein Streit abgespielt haben soll.