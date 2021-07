Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 02:10 Uhr

Frankenthal

Ehefrau erschossen: Gericht prüft mögliches Mordmerkmal

Das Landgericht Frankenthal verhandelt von diesem Dienstag (9.00 Uhr) an erneut den Fall eines Angeklagten, der seine Ehefrau mit zwei Schüssen in den Kopf getötet haben soll. Das Gericht hatte den heute 70-Jährigen deshalb im Februar 2020 wegen Totschlags zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil jedoch auf und verwies das Verfahren zur neuen Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts.