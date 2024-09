Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, gibt ein Pressestatement zum Angriff auf eine Polizeiwache in Linz. Ein mit einer Machete und einem Messer bewaffneter 29-Jähriger hat am frühen Morgen auf einer Polizeiwache in Linz (Kreis Neuwied) damit gedroht, Polizistinnen und Polizisten zu töten. Nach Einschätzung der Ermittler war der Angriff islamistisch motiviert. (zu dpa: «Ebling zu Angriff in Linz: Täter nicht als Islamist bekannt») Foto: Mona Wenisch/DPA