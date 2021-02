Mainz

Ebling: Ein paar Minuten Wartezeit bei Wahl einrechnen

Der Mainzer Oberbürgermeister und Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, Michael Ebling, hat an die Bürger appelliert, bei der Landtagswahl am 14. März vor den Wahllokalen mit ein paar Minuten Wartezeit zu rechnen. „Das ist in Deutschland völlig ungewöhnlich“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Das Hygienekonzept des Landeswahlleiters für die Corona-Pandemie könne aber mancherorts in Stoßzeiten dazu führen. In Mainz werde es nicht mehr Wahllokale geben als sonst. Er rechne aber damit, dass der ohnehin seit Jahren steigende Anteil der Briefwähler weiter zunehmen werde – auf bis zu 50 Prozent. Deshalb wurden die Briefwahlbezirke in Mainz deutlich erhöht.