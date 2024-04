E-Bike-Fahrer stürzt auf Bundesstraße: Schwer verletzt

Anzeige

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Ein 67-jähriger Mann hat sich am Montagnachmittag bei einem Sturz von seinem E-Bike schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann auf der Bundesstraße 42 in einem Baustellenbereich aus zunächst ungeklärter Ursache. Der 67-Jährige war aus St. Goarshausen kommend in Richtung Wellmich unterwegs. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.