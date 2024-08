Verkehr

E-Bike-Fahrer bei Unfall in St. Ingbert schwer verletzt

i Der Schriftzug "Unfall" ist neben dem Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos zu lesen. (zu dpa: «E-Bike-Fahrer bei Unfall in St. Ingbert schwer verletzt») Foto: Marcus Brandt/DPA

Beim Einbiegen in eine Straße in St. Ingbert erfasst ein Autofahrer einen E-Bike-Fahrer. Dieser wird so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss.