DWD warnt vor Sturmböen im Kreis Alzey-Worms

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Alzey-Worms (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst hat vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 im rheinland-pfälzischen Kreis Alzey-Worms gewarnt. Am Donnerstag und Freitag bestehe Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände, teilte die Behörde am Vormittag in Offenbach mit. Deshalb empfehlen die Meteorologen, frei stehende Objekte, wie etwa Gartenmöbel, zu sichern sowie Zelte und Abdeckungen zu befestigen. Im Freien sollen sich die Menschen zudem vor herabfallenden Gegenständen in Acht nehmen.

