DWD: Sehr hohe Blitzaktivität während Gewitters

Offenbach (dpa). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat während des Gewitters in der Nacht zum Sonntag eine hohe Zahl an Blitzen verzeichnet. Bundesweit sei von über 100.000 Blitzen in der Nacht auszugehen, sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer am Sonntag. «Die Blitzaktivität war sehr, sehr hoch.» Eine exakte Gesamtzahl lag am Sonntag nicht vor. Um Mitternacht herum zählten die Meteorologen 22.000 Blitze pro halbe Stunde, hieß es. Der Schwerpunkt lag dabei in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wo knapp 17.000 Blitze pro halbe Stunde verzeichnet worden seien. Die Gewittersysteme sorgten mit einer sehr energiehaltigen Luftmasse bis in die Nacht hinein für eine hohe Blitzaktivität, hieß es.