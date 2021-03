Saarbrücken/Luxemburg

Durchsuchungen wegen Geldwäsche in Luxemburg und im Saarland

Im Zuge von Ermittlungen gegen internationale Geldwäsche aus Drogengeschäften haben Polizisten im Saarland und in Luxemburg in der vergangenen Woche mehrere Häuser durchsucht. In Luxemburg seien vier Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Zudem wurden vier Immobilien, fünf Luxusautos und 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.