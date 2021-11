Lautzenhausen/Koblenz

Durchsuchungen bei Steuerermittlungen gegen Firmen am Hahn

Im Zusammenhang mit Steuerermittlungen rund um sechs am Hunsrück-Flughafen Hahn tätige Firmen hat sich der Verdacht ausgeweitet. Es gebe nun zwei weitere Beschuldigte, teilten das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Damit werde nun gegen vier Verantwortliche von den sechs am Hahn tätigen Gesellschaften sowie den Geschäftspartner eines bisher schon Beschuldigten ermittelt.