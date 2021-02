Saarlouis

Durchsuchung zu Anschlag in Saarlouis vor rund 30 Jahren

Rund 30 Jahre nach einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim mit einem Toten in Saarlouis hat es eine weitere Durchsuchung gegeben. Der Staatsschutz sei in einer Wohnung in Saarlouis im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Von der Durchsuchung bei einer nicht verdächtigten Person erhofft sich der Generalbundesanwalt weitere Hinweise in dem wieder aufgerollten Verfahren“, hieß es in der Mitteilung.